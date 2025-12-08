Італія

Український голкіпер може опинитися на Сан-Сіро — фактор Модрича теж грає роль.

Мілан розглядає можливість підписання українського воротаря Реала Андрія Луніна.

За інформацією Calcio Mercato, інтерес італійського клубу пов’язаний із ситуацією навколо контракту Майка Меньяна, який досі не демонструє готовності продовжити угоду, що завершиться у 2026 році. Французький голкіпер уже перебуває у сфері інтересів Ювентуса та Баварії.

Лунін має чинний контракт із мадридським клубом до 2030 року, однак Мілан уважно стежить за ситуацією. Додатковим фактором може стати його теплий зв’язок із Лукою Модричем — хорват після переходу на Сан-Сіро зберіг хороші стосунки з українцем, що може позитивно вплинути на потенційну угоду.

Мілан розглядає Луніна як одного з ключових кандидатів на посилення позиції воротаря у разі відходу Меньяна.

Нагадаємо, Алонсо підтримав Луніна після трьох пропущених м’ячів у матчі з Олімпіакосом.