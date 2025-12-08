Іспанія

Травма у грі з Сельтою, схоже, не стане на заваді для подальших виступів зіркового француза.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе завершив матч 15-го туру іспанської Ла Ліги проти Сельти з ушкодженням, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у другому таймі 26-річний форвард отримав перелом безіменного пальця лівої руки.

Медичний штаб "вершкових" оперативно наклав фіксуючу пов’язку, що дозволило йому дограти зустріч. Саме з таким захистом Мбаппе планує виходити й у наступних матчах — зокрема вже в середу, коли Реал Мадрид зіграє проти Манчестер Сіті в шостому турі основного раунду Лізі чемпіонів.

Зазначається, що подібна ситуація в мадридському клубі вже траплялася: Карім Бензема тривалий час виступав із переломним пальцем, відмовившись від операції, щоб не пропускати кілька місяців. Мбаппе обиратиме аналогічний шлях — наразі він не розглядає хірургічне втручання та продовжить грати, використовуючи спеціальний захист.

У поточному сезоні зірковий француз провів за "вершкових" 21 матч, в яких він забив 25 голів та віддав 4 результативні передачі.