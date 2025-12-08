Інше

Важкий сезон для бразильця.

Зірка Сантоса Неймар висловився після завершення сезону в чемпіонаті Бразилії. Його слова наводить Globo.

“Я прийшов в Сантос, щоб допомогти команді чим зможу. Ці тижні були важкими для мене.

Я дякую всім, хто був зі мною і підтримував мене. Якби не вони, я б не грав у цих матчах через травми, проблеми з коліном та психологічний стан.

Мені потрібно відпочити, а потім на мене чекає операція на коліні”, – сказав Неймар.

У минулому сезоні Неймар відіграв за Сантос 28 матчів, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.