Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 6 грудня 2025 року.

Міланський Інтер у матчі 14 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграв Комо (4:0).

Команда Крістіана Ківу взялася за справу вже на 11 хвилині, коли голом відзначився Лаутаро Мартінес, а потім у середині другого тайму перевагу "нерадзуррі" подвоїв Маркус Тюрам.

На 81 хвилині Хакан Чалханоглу забив третій м'яч у ворота команди Сеска Фабрегаса, а остаточну крапку в матчі поставив Карлос Аугусто на 86 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Комо у рамках 14-го туру італійської Серії А-2025/26:

Інтер — Комо 4:0

Голи: Мартінес, 11, Тюрам, 59, Чалханоглу, 81, Аугусто, 86.

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Енріке (Аугусто, 77), Барелла (Мхітарян, 70), Чалханоглу, Зелінські (Діуф, 86), Дімарко — Тюрам (Еспозіто, 77), Мартінес (Сучич, 85).

Комо: Бюте — Пош (Войвода, 46), Рамон, Карлос, Вальє — Да Кунья, Перроне (Какере, 82) — Аддай (Діао, 46), Пас, Родрігес (Кюн, 82) — Мората (Дувікас, 32).

Попередження: Аканджі — Перроне, Карлос.