В Житомирі незадоволені суддівством в УПЛ.

Віце-президент житомирського Полісся Олександр Хацкевич розкритикував арбітрів матчу 15-го туру УПЛ проти львівського Руху (0:1). Його слова наводить офіційний сайт «вовків».

«Арбітр знищив футбол. Денис Рєзніков своїми діями вплинув на результат гри. Він перевершив усю гру, тактику, команди, футболістів, тренерів і сам визначив, який рахунок буде у матчі.

Давайте просто розберемо епізод із вилученням. Вже на 11 хвилині він вилучає нашого гравця. Андрієвський бореться за м'яч, у його русі немає надмірної сили чи жорсткості, і нога рухається до м'яча вниз. Цей епізод у футболі називається банально «степінг». І це максимум жовта картка. Це не мої слова – це рекомендації від арбітрів світового рівня. Це підтверджує італійський консультант з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі. У матчі ЛНЗ — Кудрівка був схожий, але значно складніший епізод, коли гравець ЛНЗ ззаду настає на ногу опоненту. Але навіть у такому разі Ріццолі каже, що це жовта картка.

Подібні моменти є у кожному чемпіонаті. Але Резніков іде всупереч усім правилам та дає червону вже на 11-й хвилині. Але навіть якщо він настільки не знайомий з правилами, тоді як пояснити момент на 42-й хвилині, коли аналогічно гравець Руху Едсон робить той самий «степінг» на ногу нашому футболісту? Увага: він не дав навіть жовтої. Як це буває? В аналогічних епізодах кардинально різні рішення. Рєзніков поводився біполярно або просто вбивав нашу команду.

Я у футболі все життя, тому такі речі відчуваю. Але в цьому випадку настільки очевидне суддівське свавілля, що рівень нахабства навіть мене вражає», — заявив Хацкевич.