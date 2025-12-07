Гравці обох команд обмінялися голами, матч завершився з рахунком 1:1.
Лаціо - Болонья, getty images
07 грудня 2025, 21:26
У 14-му турі Серії А Лаціо приймав Болонью.
Йенс Одгор створив перший серйозний момент, але воротар суперника відбив удар. Вже біля інших воріт кипер парирував небезпечний удар Маттіа Дзакканьї, проте Густав Ісаксен відкрив рахунок – 1:0.
Відразу після цього Надір Джортеа пробив у штангу, а Одгор зрівняв рахунок – 1:1. На 79-й хвилині Маріо Хіла отримав дві жовті картки поспіль і був видалений з поля.
Після цього матчу Лаціо займає десяте місце у турнірній таблиці, а Болонья – п’яте.
Лаціо — Болонья 1:1
Голи: Ісаксен, 38 - Одгор, 40
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 46) — Гендузі, Катальді (Деле-Баширу, 76), Башич (Патрік, 80) — Ісаксен (Канчельєрі, 46), Кастельянос (Нослін, 59), Дзакканьї
Болонья: Равалья — Дзортеа, Геггем, Казале (Де Сільвестрі, 39), Міранда — Моро (Фергюсон, 64), Побега — Орсоліні (Роу, 64), Одгор, Камб'ягі (Бернардескі, 64) — Кастро (Даллінга, 84)
Попередження: Тавареш, Лаццарі, Хіла, Хіла — Моро, Камб'ягі, Міранда
Вилучення: Хіла, 79