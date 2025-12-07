Італія

Гравці обох команд обмінялися голами, матч завершився з рахунком 1:1.

У 14-му турі Серії А Лаціо приймав Болонью.

Йенс Одгор створив перший серйозний момент, але воротар суперника відбив удар. Вже біля інших воріт кипер парирував небезпечний удар Маттіа Дзакканьї, проте Густав Ісаксен відкрив рахунок – 1:0.

Відразу після цього Надір Джортеа пробив у штангу, а Одгор зрівняв рахунок – 1:1. На 79-й хвилині Маріо Хіла отримав дві жовті картки поспіль і був видалений з поля.

Після цього матчу Лаціо займає десяте місце у турнірній таблиці, а Болонья – п’яте.

Лаціо — Болонья 1:1

Голи: Ісаксен, 38 - Одгор, 40

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 46) — Гендузі, Катальді (Деле-Баширу, 76), Башич (Патрік, 80) — Ісаксен (Канчельєрі, 46), Кастельянос (Нослін, 59), Дзакканьї

Болонья: Равалья — Дзортеа, Геггем, Казале (Де Сільвестрі, 39), Міранда — Моро (Фергюсон, 64), Побега — Орсоліні (Роу, 64), Одгор, Камб'ягі (Бернардескі, 64) — Кастро (Даллінга, 84)

Попередження: Тавареш, Лаццарі, Хіла, Хіла — Моро, Камб'ягі, Міранда

Вилучення: Хіла, 79