Лучано Спаллетті програв уперше після призначення на посаду головного тренера туринців.
Наполі — Ювентус, Getty Images
07 грудня 2025, 23:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус:
Наполі — Ювентус 2:1
Голи: Гойлунн, 7, 78 — Їлдиз, 59
Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Ельмас, Мактоміней, Олівера (Спінаццола, 70) — Нерес (Політано, 79), Гойлунн, Ланг (Вергара, 86).
Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Камб’язо (Костич, 71), Маккенні, Локателлі, К. Тюрам (Жегрова, 82), Кабаль (Девід, 47) — Консейсан (Міретті, 75), Їлдиз (Опенда, 76).
Попередження: Буонджорно, Беукема — Калулу