Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Наполі — Ювентус 2:1
Голи: Гойлунн, 7, 78 — Їлдиз, 59

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Ельмас, Мактоміней, Олівера (Спінаццола, 70) — Нерес (Політано, 79), Гойлунн, Ланг (Вергара, 86).

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Камб’язо (Костич, 71), Маккенні, Локателлі, К. Тюрам (Жегрова, 82), Кабаль (Девід, 47) — Консейсан (Міретті, 75), Їлдиз (Опенда, 76).

Попередження: Буонджорно, Беукема — Калулу