Чергова перемога команди з Кремоне.
Гол Бонаццолі, Getty images
07 грудня 2025, 15:43
В рамках 14 туру італійської Серії А Кремонезе приймав Лечче.
Завдяки голам Бонаццолі та Санабрії у другому таймі господарі поля святкували впевнену перемогу.
Кремонезе — Лечче 2:0
Голи: Бонаццолі, 52 (пен), Санабрія, 78
Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті (Фоліно, 88) — Бондо (Дзербін, 67) — Барб'єрі (Васкес, 88), Паєро, Вандепютте (Грассі, 67), Флоріані Муссоліні — Бонаццолі (Санабрія, 74), Варді
Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріел, Галло — Кулібалі, Рамадані (Каба, 77), Беріша (Сала, 77) — П'єротті (Ндрі, 67), Штулич (Камарда, 67), Банда (Соттіль, 46)
Попередження: Б'янкетті — Банда, Галло