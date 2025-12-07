Італія

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри з Комо.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу прокоментував перемогу своєї команди у матчі Серії А проти Комо (4:0).

"Ми могли б досягти набагато більшого. Можливо, у першому таймі ми трохи перестаралися, витратили багато сил, пресингуючи суперника. Це була агресивна, а часом і якісна гра, тому ми заробили три очки, що було важливим.

Я хотів бачити кращу гру в пас, щоб гравці фільтрували передачі, оскільки ми завжди були трохи неврівноважені. Нам потрібно бути трохи спокійнішими, щоб знайти правильні комбінації, що ми й робили у другому таймі. Перші 20 хвилин були неймовірно інтенсивними, але потім, за рахунку 1:0, ми спробували трохи перепочити, і в той період могли б краще контролювати темп. Ми виявили скромність, дочекавшись, поки суперник гратиме вище і втрачатиме м'яч.

Нам потрібні всі 22 польові гравці, плюс воротарі, плюс ті, хто перейшов із молодіжної команди. Нам потрібне терпіння до тих, хто перейшов з інших ліг, тому що це великий вплив на Інтер, і вони зможуть освоїтися завдяки своїм партнерам по команді, які вже давно грають за Інтер і можуть розповісти їм, що означає грати за цей клуб.

Тренер Комо Сеск Фабрегас був першим вибором Інтера на заміну Сімоне Індзагі минулого літа? Це для газетних заголовків, це мені нецікаво. Я зосереджений на своїй команді, на тому, що потрібно покращити.

Святкування після матчу? Я не пам'ятаю, що я зробив... Я просто звичайний ідіот, все гаразд. Мені подобається ця команда, цей клуб, адже я був його частиною багато років, за винятком трьох місяців у Пармі, які багато чого мене навчили. Тепер, коли я повернувся, я намагаюся викладатися на повну, з пристрастю та ентузіазмом, передаючи все хлопцям. Вони знають, що означає бути інтеристом та частиною цього клубу", — наводить слова Ківу Football-Italia.

