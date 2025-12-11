Бразильський голкіпер може стати наступником французького воротаря.
Уго Соуза, getty images
11 грудня 2025, 20:02
Італійський Мілан розглядає бразильського голкіпера Уго Соузу з Корінтіанса як можливу заміну Майку Меньяну у разі, якщо французький воротар не погодиться на продовження контракту.
За інформацією Sky Sports, чинна угода Меньяна закінчується цього літа. Незважаючи на активний інтерес до нього з боку інших європейських клубів, Мілан наразі зосереджений на переговорах щодо нового контракту зі своїм основним голкіпером.
У той же час клуб уже готує запасний план. 26-річний Уго Соуза є одним із пріоритетних варіантів для італійського гранда. Його орієнтовна трансферна вартість оцінюється приблизно у 12 млн євро.
У 2025 році Соуза провів 53 матчі, з яких у 25 поєдинках залишав свої ворота "сухими", демонструючи надійну гру на останньому рубежі.
Уго Соуза дебютував за збірну Бразилії у товариському матчі проти Японії, який відбувся 14 жовтня 2025 року.