Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Комо.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди у матчі Серії А проти Комо (1:0).

"Безумовно, Суле показав чудову гру, але мені було б важко знайти когось, хто б не зіграв добре. Обидві команди показали гарну гру, інакше не було б такої інтенсивності, такої боротьби, коли кожна команда намагається перемогти, використовуючи свої сильні сторони. Якщо залишити Комо простір для контратак, вони можуть зашкодити своєю швидкістю. Думаю, це була найкраща гра, яку ми провели вдома цього сезону, тому я радий, що вболівальники змогли насолодитися цим матчем.

Ми показуємо стабільну гру з початку сезону, і навіть коли програємо, як правило, матчі дуже напружені. Це наша відмінна риса та наша сила. Проте останніми тижнями ми стали створювати набагато більше моментів, і сьогодні у нас їх було значно більше, ніж у Комо. Ми були набагато небезпечнішими, і перемогу можна було здобути з більшим рахунком. Нам, як і раніше, не вистачає чогось у завершенні атак, але команда створила багато моментів і показала якісну гру.

Я ніколи не зупиняюся на досягнутому, але я радий нинішньому результату у Серії А! Більше, ніж підсумкове місце, я хочу зосередитись на тому, щоб ми показали таку гру. У нас неймовірні вболівальники, ми відчуваємо щось особливе, коли здобуваємо заслужену перемогу. Це викликає додатковий ентузіазм і він заразливий, тому нам це було необхідно. Це має бути головною метою, а результати прийдуть самі собою.

Гравці віддають усі свої сили та душу. Теоретично, в інших командах є гравці сильніші, але чи мають вони такий самий дух, таку ж трудову етику і готовність брати участь у боротьбі? На даний момент ми – гарна команда. Ми працюємо над покращенням своїх результатів, і я бачив у очних зустрічах, у тому числі й сьогодні, що проти нас ніколи нікому не буває легко. Ми сподіваємось зберегти цей настрій", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.

