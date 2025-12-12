Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 11 грудня 2025 року.

Рома у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи в гостях впевнено обіграла Селтік (3:0).

Команда Джан П'єро Гасперіні відкрила рахунок на шостій хвилині, коли м'яч після удару Суле у свої ворота зрізав Скейлс.

Потім на 36 хвилині перевагу "вовків" подвоїв Фергюсон, а через десять хвилин він оформив дубль.

На п'ятій компенсованій хвилині Селтік мав можливість скоротити відставання в рахунку, проте Енгельс не реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Селтік — Рома у рамках шостого туру Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Селтік — Рома 0:3

Голи: Скейлс, 6 (аг), Фергюсон, 36, 45+1.

Селтік: Шмейхель — Тірні (Донован, 46), Скейлс, Трасті — Тунекті, Енгельс, Макгрегор, Ян (Ралстон, 62) — Нюгрен (Іхеаначо, 46), Хатате (Баліквіша, 77), Маеда (Бернарду, 46).

Рома: Свілар — Н'Діка, Ермосо (Жулковські, 80), Манчіні — Ренш, Суле (Дібала, 69), Ель-Айнауї, Пізіллі (Анхеліно, 85), Челік — Ель-Шаараві (Пеллегріні, 69), Фергюсон (Бейлі, 69).

Попередження: Ермосо, Ель-Шаараві, Суле, Н'Діка, Жулковські.

На 45+5 хвилині Енгельс (Селтік) не реалізував пенальті.