Італія

Іспанський нападник повернеться до гри не раніше березня 2026 року.

Нападник Комо Альваро Мората отримав серйозне ушкодження в поєдинку 14-го туру Серії А проти Інтера (0:4) і пропустить значну частину сезону. Про це інформує журналіст Ніколо Скіра.

У 33-річного форварда виявлено травму приводного м’яза лівої ноги. Очікується, що на повноцінне відновлення йому знадобиться кілька місяців — повернення можливе не раніше березня 2026 року.

Мората приєднався до Комо влітку після переходу з Галатасарая. У нинішній кампанії він провів 15 матчів у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює його вартість у 11 млн євро.

Попри втрату досвідченого форварда, Комо продовжує боротьбу у верхній частині таблиці Серії А — команда йде шостою, маючи в активі 24 очки.