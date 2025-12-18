Італієць щасливий в Мілані.
Алессандро Бастоні, Getty Images
18 грудня 2025, 19:20
Центральний захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні висловився про чутки, які повʼязують його з каталонською Барселоною. Його слова наводить Фабріціо Романо.
«Мене тішить, коли бачу подібні заголовки. Це означає, що в мене все добре і я граю на відмінному рівні, але в них немає правди, зовсім.
Я щасливий тут, в Італії та в Інтері, і я не маю жодних проблем у цій команді. Навіть не звертаю уваги на новини», — заявив Бастоні.
Чинна трудова угода італійця з «нерадзуррі» розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.
Цього сезону Бастоні взяв участь у 19 матчах Інтера у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та чотирма результативними передачами.