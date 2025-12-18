Іспанія

Італієць щасливий в Мілані.

Центральний захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні висловився про чутки, які повʼязують його з каталонською Барселоною. Його слова наводить Фабріціо Романо.

«Мене тішить, коли бачу подібні заголовки. Це означає, що в мене все добре і я граю на відмінному рівні, але в них немає правди, зовсім.

Я щасливий тут, в Італії та в Інтері, і я не маю жодних проблем у цій команді. Навіть не звертаю уваги на новини», — заявив Бастоні.

Чинна трудова угода італійця з «нерадзуррі» розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Бастоні взяв участь у 19 матчах Інтера у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та чотирма результативними передачами.