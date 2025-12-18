Італія

Наставник Мілана розповів про очікування від півфіналу Суперкубка Італії проти Наполі та кадрову ситуацію в команді.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі поділився думками напередодні півфінального матчу Суперкубка Італії проти Наполі, наголосивши на тактичній складності поєдинку та впливі Антоніо Конте на свою команду.

"Це буде зовсім інша гра в порівнянні з матчами чемпіонату. Суперкубок — це гра на виліт, і мета одна — вийти у фінал. Наполі після двох поразок поспіль буде дуже злим. У них така ж мета, як і у нас. Нас чекає хороша гра з точки зору тактики.

У складні моменти Конте завжди дістає з гравців усе найкраще, тому нам потрібно дуже добре підготуватися ментально до труднощів, які можуть виникнути.

Фофана у нашому розпорядженні. Стан Леау ми оцінимо після тренування. Салемакерс надає команді балансу — він діє і в атаці, і в обороні. Атекаме і Яшарі відновилися і можуть дати нам кілька варіантів", — сказав тренер.

Наполі — Мілан. Анонс і прогноз на матч Суперкубка Італії