Італія

Неаполітанці впевнено здолали Мілан.

Наполі без проблем переміг Мілан у півфіналі Суперкубка Італії (2:0)

На 39-й хвилині матчу номінальні господарі (гра проходила в Саудівській Аравії) вийшли вперед. Давід Нерес у порожні ворота замкнув передачу Гойлунна.

По перерві блакитні подвоїли перевагу. Гойлунн пройшов лівим флангом і з гострого кута сильно пробив — м’яч від стійки залетів у ворота Меньяна.

У підсумку Наполі виходить у фінал, де чекатиме на переможця пари Інтер — Болонья. Чинний володар, Мілан, залишає турнір.

Наполі - Мілан 2:0

Голи: Нерес, 39, Гойлунн, 63

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Політано (Маццоккі, 78), Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Гутьєррес, 81) — Нерес (Вергара, 88), Гойлунн (Лукка, 82), Ельмас (Ланг, 77)

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер (Атекаме, 70), Павлович — Салемакерс (Фофана, 70), -, Яшарі (Модрич, 75), Рабьо, Еступіньян — Нкунку, Пулішич

Попередження: Спінаццола, Мактоміней — Рабьо, Томорі, Атекаме