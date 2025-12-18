Неаполітанці впевнено здолали Мілан.
Getty Images
18 грудня 2025, 23:13
Наполі без проблем переміг Мілан у півфіналі Суперкубка Італії (2:0)
На 39-й хвилині матчу номінальні господарі (гра проходила в Саудівській Аравії) вийшли вперед. Давід Нерес у порожні ворота замкнув передачу Гойлунна.
По перерві блакитні подвоїли перевагу. Гойлунн пройшов лівим флангом і з гострого кута сильно пробив — м’яч від стійки залетів у ворота Меньяна.
У підсумку Наполі виходить у фінал, де чекатиме на переможця пари Інтер — Болонья. Чинний володар, Мілан, залишає турнір.
Наполі - Мілан 2:0
Голи: Нерес, 39, Гойлунн, 63
Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Політано (Маццоккі, 78), Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Гутьєррес, 81) — Нерес (Вергара, 88), Гойлунн (Лукка, 82), Ельмас (Ланг, 77)
Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер (Атекаме, 70), Павлович — Салемакерс (Фофана, 70), -, Яшарі (Модрич, 75), Рабьо, Еступіньян — Нкунку, Пулішич
Попередження: Спінаццола, Мактоміней — Рабьо, Томорі, Атекаме