Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку італійського Суперкубка, який відбудеться 19 грудня, розпочавшись о 21:00.

У рамках другого півфіналу Суперкубка Італії-2025/26, що проходить у Саудівській Аравії, Болонья протистоятиме Інтеру.

П'ЯТНИЦЯ, 19 ГРУДНЯ, 21:00. АЛЬ-АВВАЛЬ ПАРК СТЕДІУМ, ЕР-РІЯД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ КІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні ввечері володар Кубка Італії-2024/25 Болонья зустрінеться з Інтером, який фінішував другим у Серії А-2024/25. На переможця пари в 38-му фіналі Суперкубка країни, запланованому на понеділок, 22 грудня, очікує дуель із Наполі. "Россоблу" до першої в своїй історії участі в цьому турнірі підходить на тлі невдачі в чемпіонаті.

Минулої неділі команда Вінченцо Італьяно вдома поступилася Ювентусу (0:1), віддавши туринцям п'яту сходинку турнірної таблиці Серії А. Болонья також пропустила щонайменше по голу в кожному зі своїх останніх шести матчів у всіх турнірах, тож і в боротьбі з наразі найкращою атакою італійського чемпіонату ворота "россоблу" навряд чи залишаться "сухими".

Інтер у свою чергу нещодавно впорався з Дженоа на виїзді (2:1), на тлі невдач Мілана й Наполі повернувшись на вершину турнірної таблиці Серії А вперше від старту нової кампанії. "Нерадзуррі" цілком спроможні покращити історію протистоянь зі своїм сьогоднішнім суперником, якого з 2023 року обіграли тільки раз у шести поєдинках.

За версією букмекерів, саме колектив Крістіана Ківу має більші шанси дістатися наступного, вирішального раунду Суперкубка Італії. Так, вихід до фіналу турніру міланського Інтера за підсумками основного часу або серії пенальті оцінюється в 1.30, тоді як потенційний успіх Болоньї тим часом представлено коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Равалья — Гольм, Геггем, Лукумі, Міранда — Моро, Побега — Орсоліні, Одгор, Камб'ягі — Кастро

Інтер: Х. Мартінес — Біссек, Аканджі, Бастоні — Л. Енріке, Барелла, Зелінські, Мхітарян, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА