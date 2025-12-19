Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубку Італії, який відбувся 18 грудня 2025 року.

Наполі у півфіналі Суперкубку Італії здобув впевнену перемогу над Міланом (2:0).

Команда Антоніо Конте відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився Давід Нерес. Перевагу "неаполітанців" подвоїв Расмус Гойлунн, який забив на 63 хвилині.

Таким чином, Наполі вийшов у фінал турніру, де зіграє з переможцем пари Болонья – Інтер, які зіграють сьогодні, 19 грудня, о 21:00.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Мілан у рамках 1/2 фіналу Суперкубку Італії-2025/26:

Наполі — Мілан 2:0

Голи: Нерес, 39, Гойлунн, 63.

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Політано (Маццоккі, 78), Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Гутьєррес, 81) — Нерес (Вергара, 88), Гойлунн (Лукка, 82), Ельмас (Ланг, 77).

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер (Атекаме, 70), Павлович — Салемакерс (Фофана, 70), -, Яшарі (Модрич, 75), Рабьо, Еступіньян — Нкунку, Пулішич.

Попередження: Спінаццола, Мактоміней — Рабьо, Томорі, Атекаме.