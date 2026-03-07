Італія

Пошуки заміни для Мартінеса знову почнуться влітку.

Бірмінгемська Астон Вілла наприкінці попередньої кампанії була близька до того, щоб попрощатись із своїм аргентинським воротарем Еміліано Мартінесом.

Однак досвідчений виконавець так нікуди й не пішов, тоді як поточний сезон для нього, як і для всього колективу Унаї Емері, видається не таким уже й однозначним.

Тож розмови про те, що "левам" потрібен новий гравець на цю позицію, знову активізувались.

І цього разу Астон Вілла, серед інших, розглядає варіант із воротарем італійського Кальярі Еліа Капріле.

24-річний гравець перейшов до сардинців на постійній основі з Наполі за 8,2 млн євро влітку минулого року, тоді як до цього пограв у оренді за 500 тис. євро.

На рахунку голкіпера 29 матчів у поточній кампанії, 38 пропущених м’ячів та шість "сухих" поєдинків.