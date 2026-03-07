Пошуки заміни для Мартінеса знову почнуться влітку.
Еліа Капріле, Getty Images
07 березня 2026, 12:49
Бірмінгемська Астон Вілла наприкінці попередньої кампанії була близька до того, щоб попрощатись із своїм аргентинським воротарем Еміліано Мартінесом.
Однак досвідчений виконавець так нікуди й не пішов, тоді як поточний сезон для нього, як і для всього колективу Унаї Емері, видається не таким уже й однозначним.
Тож розмови про те, що "левам" потрібен новий гравець на цю позицію, знову активізувались.
І цього разу Астон Вілла, серед інших, розглядає варіант із воротарем італійського Кальярі Еліа Капріле.
24-річний гравець перейшов до сардинців на постійній основі з Наполі за 8,2 млн євро влітку минулого року, тоді як до цього пограв у оренді за 500 тис. євро.
На рахунку голкіпера 29 матчів у поточній кампанії, 38 пропущених м’ячів та шість "сухих" поєдинків.