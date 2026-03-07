Німеччина

Атака господарів була небезпечною, але підопічні Ковача втримали переможний рахунок.

Боруссія Дортмунд здобула виїзну перемогу над Кельн у матчі чемпіонату Німеччини. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.

Господарі активно розпочали гру та створили кілька небезпечних моментів. Втім, першими відзначилися футболісти Боруссія Дортмунд.

На 16-й хвилині після подачі з кутового нападник Серу Гірассі вдало зіграв у штрафному майданчику та відправив м’яч у сітку воріт — 0:1.

Перед перервою ситуація для Кельн ускладнилася. На 45+1 хвилині арбітр Даніель Зіберт після перегляду VAR показав пряму червону картку захиснику Джахмай Сімпсон-П’юсі за грубий фол, залишивши господарів у меншості.

У другому таймі Боруссія Дортмунд скористалася чисельною перевагою. На 60-й хвилині Максиміліан Баєр після комбінації з Юліаном Брандтом точним ударом у дальній кут зробив рахунок 0:2.

Кельн намагався повернутися у гру, однак більшість атак не приносили результату.

Лише наприкінці зустрічі господарям вдалося скоротити відставання. На 88-й хвилині півзахисник Якуб Камінські підхопив м’яч у штрафному майданчику та точним ударом відправив його у кут воріт — 1:2.

У компенсований час воротар Марвін Швебе навіть пішов до штрафного майданчика суперника під час стандартів, однак врятувати матч Кельн не вдалося.

У підсумку Боруссія Дортмунд втримала мінімальну перевагу та здобула важливі три очки.

Кельн — Боруссія Дортмунд 1:2

Голи: Камінські, 88 - Гірассі, 16, Баєр, 60

Кельн: Швебе — ван ден Берг, Мартель, — — Камінські, Йоуганнессон (Озкачар, 46), Краусс (Бюльтер, 86), Лунн — Ньянг (Майна, 75), Аче, Ель Мала (Гайнц, 86)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Зюле, 82) — Рюерсон (Коуту, 61), Забітцер, Нмеча (Беллінгем, 90), Свенссон — Баєр (Адеємі, 83), Брандт — Гірассі (Сілва, 61)

Попередження: Мартель — Бенсебаїні

Вилучення: Сімпсон-П'юсі, 45+2