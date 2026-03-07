Італія

Готуються до літнього трансферного вікна.

Італійський фланговий захисник нігерійського походження Майкл Кайоде певний час у юнацькій частині кар’єри перебував у лавах академії туринського Ювентуса, проте до "дорослого" футболу перейшов уже завдяки Фіорентині.

Клуб із Флоренції минулого літа продав 21-річного виконавця до англійського Брентфорда за 17,5 млн євро, після чого він одразу став основним у складі "бджіл".

Однак уже наприкінці цього сезону можливе повернення футболіста до Італії.

До цього прагне докласти необхідних зусиль той-таки Юве, скаути якого були присутніми на останніх двох матчах Брентфорда та спостерігали саме за Кайоде.

На рахунку Майкла 34 матчі в поточній кампанії.