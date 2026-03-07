Німеччина

Керівництво джмелів офіційно підтвердило відхід 29-річного німецького півзахисника наприкінці сезону.

Дортмундська Боруссія зазнає серйозної кадрової втрати. Офіційно підтверджено, що один із багаторічних лідерів команди Юліан Брандт покине клуб після завершення поточного сезону.

Як зазначається в офіційній заяві, причиною такого рішення стали невдалі переговори щодо нової трудової угоди. Керівництво клубу та представники футболіста не змогли знайти компроміс щодо фінансових умов та термінів контракту. Таким чином, влітку німецький півзахисник отримає статус вільного агента.

Відхід Брандта знаменує завершення великого етапу як для гравця, так і для клубу, адже Юліан захищав кольори Боруссії впродовж 7 років. Незважаючи на невизначеність із майбутнім, гравець залишається важливою ланкою в побудовах команди. У поточному розіграші Бундесліги 29-річний плеймейкер демонструє солідну статистику: у 20 зіграних матчах він відзначився 6 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Тепер головною інтригою залишається те, де зірковий німець продовжить свою кар'єру. З огляду на його досвід та статус вільного агента, влітку за Брандтом напевно вишикується черга з європейських топклубів.

У складі Боруссії Дортмунд Юліан виграв кубок Німеччини у сезоні 2020/21 та був фіналістом Ліги чемпіонів сезону 2023/24.