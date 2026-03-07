Англія

Команда Хосепа Гвардіоли пропустила першою на Сент-Джеймс Парк, але суперників лише на це й вистачило.

Коли щось одноманітні відбувається на постійній основі, це набридає. Виявляється, що й у футболі подібна ситуація цілком має місце, коли парі команд доводиться зустрічатись поміж собою по кілька разів за сезон, і при цьому постійно вирішувати якісь свої турнірні завдання. Цієї кампанії Ньюкасл та Манчестер Сіті вже встигли один одному осточортіти, напевно. Принаймні на це вказувала реакція головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли на результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії.

Сіті загалом випав один із найбільш складних варіантів. Знову доводилось їхати на північ країни до Ньюкасла, де "містяни" вже зіграли як матч у рамках чемпіонату, так і на одну з дуелей півфіналу Кубка англійської ліги завітали. І всі ці ігри для колективу Гвардіоли були надзвичайно важкими, а в першому колі колектив Едді Гау навіть очки зумів забрати в суперників, здобувши першу й єдину, станом на момент початку звітної гри, перемогу в цій дуже нетривіальній серії.

"Сороки" від стартового свистка цієї зустрічі вирішили зробити акцент на дуже інтенсивний початок на чужій половині. Моменти на ворота Траффорда посипались майже одразу, проте якимось чином м’яч не опинився в сітці після ударів Барнса, Вольтемаде та Тіава на критично малій відстані. На створення цих гольових нагод Ньюкаслу вистачило чверть ігрової години, після чого на 18 хвилині команда Гау все ж таки дотиснула суперників швидкою атакою на лівому фланзі, яку розігнав із глибини Тоналі, а завершив ударом у штрафному в дальній кут Барнс.

Проте найбільш суперечливим моментом стратегії цього поєдинку в підсумку виявився план господарів на гру. Ось ці 20 із лишком хвилин на старті зустрічі — це й усе, на що вистачило "сорок" у плані підтримання інтенсивності на чужій половині. Що робити далі — ані плану, ані рішень безпосередньо на місці подій у Ньюкасла вже не було. Тоді як Сіті ввімкнув на повну свій домінантний футбол на м’ячі.

Ключовими стали хвилини наприкінці першого та на початку другого таймів, коли гостям удалось відзначитись двома симетричними м’ячами, перший із яких із прострілу Доку опинився на рахунку Савіо, а другий із передачі Нунеса оформив Мармуш. У обох випадках суперники Сіті губили далі стійки по обидва боки поля, після чого інтриги в цій дуелі одразу значно поменшало.

Бо банально не було в Ньюкасла сил улаштувати гостям бодай відкриту гру, як це робили "сороки" навіть удесятьох проти іншої команди з Манчестера на цій самій арені кілька днів тому. Тож у підсумку все звелось до того, що треба було лише дочекатись третього гола команди Гвардіоли для закриття цієї дуелі. А він відбувся знову за участі Нунеса та Мармуша, останній з яких таки прошив Рамсдейла своїм гарматним ударом із-за меж штрафного майданчика.

Фінальний свисток головного арбітра Семюела Барротта з Йоркшира зафіксував вихід Манчестер Сіті до чвертьфіналу Кубка Англії, тоді як для Ньюкасла турнірний шлях добіг свого завершення в поточному розіграші.



Ньюкасл — Манчестер Сіті 1:3

Голи: Барнс, 18 — Савіньйо, 39, Мармуш, 47, 65

Ньюкасл: Рамсдейл — Тріпп’єр (Берн, 63), Ботман, Тіав, Голл (Лівраменто, 80) — Барнс, Тоналі, Віллок — Осула (Вісса, 63), Вольтемаде (Гордон, 72), Еланга (Жоелінтон, 62).

Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес, Хусанов, Стоунз, Аке — Рейндерс, Гонсалес, О’Райлі — Савіо (Шеркі, 82), Мармуш (Семеньйо, 73), Доку (Фоден, 79).



Попередження: Жоелінтон, Вісса