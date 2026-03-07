Англія

Валлійський клуб з Чемпіоншипу в меншості поступився лондонцям у екстра-таймі.

Рексем у меншості дав бій Челсі (2:4)

Господарі поля шокували іменитих суперників на 18-й хвилині матчу. Сміт після довжелезної передачі через усе поле від Дойла вийшов віч-на-віч із голкіпером та влучно пробив у нижній кут. Після пропущеного голу підопічні Росеньйора взяли ініціативу у власні руки, а представники Чемпіоншипу грали на контратаках.

Під завісу першої 45-хвилинки лондонцям вдалося відновити паритет. Делап зачепився за мʼяч у середині поля, протягнув його до воротарського майданчика та перевів на Гарначо. Аргентинець пробив повз воротаря, півзахисник Томассон вибив снаряд з лінії, але влучив у спину голкіперу Оконкво.

У другому таймі матч проходив за схожим сценарієм. Гості не змогли реалізувати свої моменти, за що й поплатились. Після подачі з кутового мʼяч відскочив до Віндасса, той сильно пробив, і мʼяч від Дойла влетів у сітку. Аристократи моментально відігралися: зусиллями Ачімпонга на 82-й хвилині рахунок знову став рівним.

У доданий час Рексем залишився у меншості. Добсон пішов у грубий підкат проти Гарначо, за що спочатку отримав жовту картку, але після перегляду ВАР справедливо був вилучений з поля. За підсумками 90+ хвилин команди не змогли виявити переможця, і матч перейшов в екстратайми.

На початку першого екстратайму пенсіонери вперше вийшли вперед. Всюдисущий Гарначо впритул замкнув передачу Ессуго. Підопічні Паркінсона не опустили рук та кинулися ва-банк. Після подачі з кутового вони таки змогли зрівняти рахунок: на 114-й хвилині Дойл замкнув дальню стійку, але взяття воріт скасували через положення поза грою.

На останній хвилині гри Жоао Педро поставив жирну крапку. Бразилець від центру поля увійшов у штрафний майданчик та пробив без шансів для воротаря в нижній кут. У підсумку Челсі перемагає 4:2 та виходить до 1/4 фіналу Кубка Англії.

Рексем — Челсі 2:4



Голи: Сміт 18, Дойл 78 — Оконкво (аг) 40, Ачімпонг 82, Гарначо 96, Жоао Педро 120+5

Вилучення: Добсон 90+5