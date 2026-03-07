Іспанія

Мадридський клуб зіткнувся з безпрецедентною епідемією травм напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал зазнав чергового серйозного удару напередодні надважливого першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який відбудеться цієї середи. До і без того довгого списку травмованих гравців ризикує приєднатися основний лівий захисник команди Альваро Каррерас.

За інформацією AS, 23-річний іспанець отримав сильний удар у литковий м'яз під час поєдинку Ла Ліги проти Хетафе . Через біль Каррерас пропустив тренування на полі бази у Вальдебебасі, і тепер його участь у поєдинку проти англійського гранда перебуває під великим питанням.

Якщо Альваро не встигне відновитися, його місце на фланзі оборони, найімовірніше, доведеться зайняти Ферлану Менді. Потенційна втрата Каррераса лише поглиблює колосальну кадрову кризу вершкових. Головний тренер мадридців Альваро Арбелоа наразі може розраховувати лише на 17 здорових футболістів основного складу.

Матч проти Манчестер Сіті гарантовано пропустять найголовніші зірки Реала: Джуд Беллінгем продовжує відновлюватися після травми підколінного сухожилля, а Кіліан Мбаппе вибув через проблеми з коліном. Окрім них, у лазареті клубу досі залишаються Родріго (розрив хрестоподібних зв'язок), Давід Алаба (м'язова травма), Едер Мілітао (травма сухожилля) та Дані Себальйос (травма стегна).

Єдиним променем надії для вболівальників мадридців стало повернення до загальної групи Едуардо Камавінги, який вирішив свої проблеми зі здоров'ям і зможе допомогти команді. Однак, зважаючи на масштаб кадрових втрат, тренерському штабу Реала доведеться серйозно поламати голову, щоб виставити боєздатний склад на ключову гру сезону.