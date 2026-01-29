Італія

Бразильський півзахисник Александро Аморім перейшов із Алверки за 8 млн євро та уклав довгостроковий контракт до 2030 року.

Італійська Дженоа оголосила про підписання бразильського півзахисника Александро Аморіма. Про трансфер повідомив офіційний сайт клубу.

Сторони уклали контракт, розрахований до літа 2030 року, а новачок обрав ігровий номер 4. За даними джерел, генуезці заплатили португальській Алверці 8 мільйонів євро, а ще 2 мільйони передбачені у вигляді бонусів.

Аморім виступає на позиції центрального півзахисника, тому розглядатиметься як прямий конкурент українця Руслана Маліновського за місце в стартовому складі команди.

