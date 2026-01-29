Бразильський півзахисник Александро Аморім перейшов із Алверки за 8 млн євро та уклав довгостроковий контракт до 2030 року.
Александро Аморім (праворуч), Дженоа
29 січня 2026, 19:55
Італійська Дженоа оголосила про підписання бразильського півзахисника Александро Аморіма. Про трансфер повідомив офіційний сайт клубу.
Сторони уклали контракт, розрахований до літа 2030 року, а новачок обрав ігровий номер 4. За даними джерел, генуезці заплатили португальській Алверці 8 мільйонів євро, а ще 2 мільйони передбачені у вигляді бонусів.
Аморім виступає на позиції центрального півзахисника, тому розглядатиметься як прямий конкурент українця Руслана Маліновського за місце в стартовому складі команди.
