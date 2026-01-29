Кавілья та Карбоні приєдналися до клубу після дострокового завершення оренд.
Ганс Ніколуссі-Кавілья, getty images
29 січня 2026, 21:33
Італійська Парма активно працює на трансферному ринку та офіційно оголосила про підписання Ганса Ніколуссі Кавільї та Франко Карбоні.
Півзахисник Ніколуссі Кавілья належить Венеції й розпочав поточний сезон у складі Фіорентини, однак не входив до планів головного тренера Паоло Ванолі. Гравець достроково перервав орендну угоду та перейшов до Парми на правах оренди з правом викупу, яке може стати обов’язковим за виконання певних умов.
Вихованець академії Ювентуса, де він дебютував у Серії А у 18-річному віці, Ніколуссі Кавілья також виступав за Перуджу, Салернітану та Зюдтіроль.
Другим новачком став аргентинський вінгер Франко Есек’єль Карбоні, який перейшов з Інтера. Футболіст також приєднався до Парми в оренду з правом викупу, достроково припинивши орендну угоду з Емполі, за який виступав у Серії B цього сезону.
У своїй кар’єрі Карбоні також грав за Кальярі, Монцу, Тернану та Венецію.
Крім того, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Парма досягла домовленості з Рівер Плейт щодо трансферу Лукаса Скарлато, при цьому аргентинський клуб збереже за собою відсоток від майбутнього продажу гравця.
В даний момент Парма займає 15-е місце в Серії А. Наступну гру команда проведе 1 лютого проти Ювентусу.