Італія

Кавілья та Карбоні приєдналися до клубу після дострокового завершення оренд.

Італійська Парма активно працює на трансферному ринку та офіційно оголосила про підписання Ганса Ніколуссі Кавільї та Франко Карбоні.

Півзахисник Ніколуссі Кавілья належить Венеції й розпочав поточний сезон у складі Фіорентини, однак не входив до планів головного тренера Паоло Ванолі. Гравець достроково перервав орендну угоду та перейшов до Парми на правах оренди з правом викупу, яке може стати обов’язковим за виконання певних умов.

Вихованець академії Ювентуса, де він дебютував у Серії А у 18-річному віці, Ніколуссі Кавілья також виступав за Перуджу, Салернітану та Зюдтіроль.

Другим новачком став аргентинський вінгер Франко Есек’єль Карбоні, який перейшов з Інтера. Футболіст також приєднався до Парми в оренду з правом викупу, достроково припинивши орендну угоду з Емполі, за який виступав у Серії B цього сезону.

У своїй кар’єрі Карбоні також грав за Кальярі, Монцу, Тернану та Венецію.

Крім того, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Парма досягла домовленості з Рівер Плейт щодо трансферу Лукаса Скарлато, при цьому аргентинський клуб збереже за собою відсоток від майбутнього продажу гравця.

В даний момент Парма займає 15-е місце в Серії А. Наступну гру команда проведе 1 лютого проти Ювентусу.