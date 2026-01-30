Італія

Італійський гранд випередив Ювентус у боротьбі за французького форварда, але угода залежить від планів Крістал Пелес на заміну нападнику.

Мілан досяг домовленості з Крістал Пелес щодо переходу центрального нападника Жана-Філіпа Матета. Про це повідомляє Sky Sports.

Тепер доля трансферу залежить від лондонського клубу: якщо Пелес встигне знайти адекватну заміну 28-річному форварду, француз може перебратися до Серії А вже під час зимового трансферного вікна. В іншому випадку угоду перенесуть на літній період.

Раніше головним претендентом на Матета вважався Ювентус, який навіть погодив особисті умови з гравцем. Однак саме Мілан проявив більшу активність у переговорах із Крістал Пелес і зумів наблизитися до підписання форварда.

У поточному сезоні Матета провів 34 матчі в усіх турнірах, відзначився 10 голами та двома асистами. За даними Transfermarkt, ринкова вартість нападника становить близько 40 мільйонів євро.