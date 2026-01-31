Німеччина

Контракт з іспанським фахівцем розрахований до літа 2028 року.

Айнтрахт Франкфурт на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Альберт Рієра.

До цього Рієра з літа 2024 року очолював словенську Целє.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, Айнтрахт виплатить словенцям компенсацію у розмірі 850 тисяч доларів, сума яка може зрости до 2 млн доларів за рахунок бонусів.

Після 19 турів Айнтрахт набрав 27 очок і посідає восьме місце у німецькій Бундеслізі.