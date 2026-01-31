Це друга нагорода для 31-річного косовара.
Ведат Мурікі, Ла Ліга
31 січня 2026, 12:23
Нападник Мальорки Ведат Мурікі був визнаний найкращим гравцем іспанської Ла Ліги за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
У боротьбі за нагороду 31-річний косовар випередив українського форварда Владислава Ваната із Жирони, Александера Серлота з Атлетіко, захисника Сельти Маркоса Алонсо та хавбека Реал Сосьєдад Гонсалу Гедеша.
У минулому місяці Мурікі провів чотири матчі, в яких забив п'ять голів, у тому числі оформив хет-трик у матчі проти Атлетіка.
Також зазначимо, що це була друга нагорода для Ведата – вперше він зміг отримати її у травні 2022 року.
Після 21 туру Мальорка набрала 21 очко та посідає 18 місце в іспанській Ла Лізі.