Іспанія

Це друга нагорода для 31-річного косовара.

Нападник Мальорки Ведат Мурікі був визнаний найкращим гравцем іспанської Ла Ліги за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 31-річний косовар випередив українського форварда Владислава Ваната із Жирони, Александера Серлота з Атлетіко, захисника Сельти Маркоса Алонсо та хавбека Реал Сосьєдад Гонсалу Гедеша.

У минулому місяці Мурікі провів чотири матчі, в яких забив п'ять голів, у тому числі оформив хет-трик у матчі проти Атлетіка.

Також зазначимо, що це була друга нагорода для Ведата – вперше він зміг отримати її у травні 2022 року.

Після 21 туру Мальорка набрала 21 очко та посідає 18 місце в іспанській Ла Лізі.