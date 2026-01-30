Італія

"Грифони" були близькі до того, щоб врятувати гру, але все зіпсував призначений одинадцятиметровий у компенсований час на користь господарів.

Лаціо здобув драматичну перемогу над Дженоа з рахунком 3:2 у матчі 23-го туру італійської Серії А. Поєдинок у Римі пройшов без голів до перерви, однак у другому таймі команди влаштували справжній трилер із трьома пенальті та вирішальним м’ячем на десятій компенсованій хвилині.

Рахунок було відкрито на 56-й хвилині — Педро впевнено реалізував одинадцятиметровий після перегляду VAR. Вже за шість хвилин господарі подвоїли перевагу: Кеннет Тейлор забив свій перший гол за Лаціо, вдало завершивши атаку після проходу Ісаксена флангом.

Дженоа швидко повернула інтригу в матч. На 67-й хвилині Руслан Маліновський реалізував пенальті, а ще за вісім хвилин гості зрівняли рахунок — Вітінья Олівейра скористався помилкою оборони Лаціо після подачі з кутового. У цей відрізок ініціатива повністю перейшла до генуезців, а римляни виглядали розгубленими.

Розв’язка настала вже у компенсований час. На 97-й хвилині арбітр призначив третій пенальті в матчі — за гру рукою з боку захисника Дженоа. До м’яча підійшов Даніло Катальді та холоднокровно пробив у кут, попри те що голкіпер вгадав напрямок удару. Цей гол приніс Лаціо надважливі три очки.

Лаціо — Дженоа 3:2

Голи: Педро, 56 (пен), Тейлор, 62, Катальді, 90+10 (пен) - Маліновський, 67 (пен), Вітінья Олівейра, 75

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Провстгор, Пеллегріні (Тавареш, 82) — Тейлор (Деле-Баширу, 81), Катальді, Башич — Ісаксен (Нослін, 88), Педро (Канчельєрі, 73), Мальдіні (Ратков, 73)

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — -, Маліновський (Мазіні, 87), Френдруп, Еллертссон, Мартін (Мессіас, 68) — Коломбо (Екубан, 80), Олівейра (Корне, 81)

Попередження: Проведель, Пеллегріні — Маліновський, Естігор, Нортон-Каффі