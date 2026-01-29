Італія

Саудівський клуб не погодився на пропозицію з правом викупу за 35 млн євро, але переговори між сторонами тривають.

Інтер отримав відмову від Аль-Іттіхада щодо трансферу французького вінгера Мусси Діабі. Раніше сторони обговорювали варіант оренди гравця з правом подальшого викупу за 35 мільйонів євро, однак саудівський клуб не прийняв такі умови.

За даними RMC Sport, переговори між клубами тривають, і сторони можуть повернутися до обговорення альтернативних форматів угоди.

Французький вінгер приєднався до саудівського клубу влітку 2024 року, перейшовши з Астон Вілли за 60 мільйонів євро.

У поточному сезоні він провів 24 матчі у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав 11 результативних передач.