Туреччина

Увели гравця в Крістал Пелес.

Французький нападник Анже Сідікі Шеріф цієї зими несподівано для багатьох опинився на видноті на трансферному ринку, оскільки ним дуже активно зацікавився лондонський Крістал Пелес.

За 19-річного виконавця погодились заплатити 25 млн євро + відсоток від майбутнього продажу, після чого угода здавалась невідворотною.

Проте раптово з’ясувалось, що бажання самого гравця пов’язані лише з виступами за турецький Фенербахче, який зі свого боку був готовий сплатити лише 20 млн євро за перехід футболіста.

Повідомляється, що Шеріф уже на перебуває на шляху до Стамбулу, де незабаром підпише контракт до 2030 року.

У цьому сезоні на рахунку гравця чотири голи за 1180 хвилин у 20 матчах.