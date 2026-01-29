Італія

Болі в коліні змушують аргентинця пропустити матч Ліги Європи.

Як повідомляє Sky Sport Italia, Рома отримала новий удар перед заключним матчем групового етапу Ліги Європи проти Панатінаїкоса. Директор клубу Рікі Массара підтвердив, що Пауло Дібала завтра пройде обстеження коліна, тому не зіграє в Афінах.

Матч розпочнеться о 22:00. Це заключний раунд групової фази турніру, і всі матчі проводяться одночасно. Рома вже гарантували собі вихід у плейоф, проте перемога над грецьким клубом забезпечить команді місце у вісімці найкращих та прямий вихід до 1/8 фіналу.

Дібала наразі на лаві запасних, але вчора на тренуванні він відчув біль у коліні, який сьогодні посилився. Є побоювання щодо пошкодження зв’язок або меніска, тож обстеження завтра має визначити серйозність травми.



"З таким болем йому доцільніше сьогодні відпочити. Ми проведемо всі аналізи, коли повернемося до Риму", – заявив Массара в ефірі Sky Sport Italia.

Клуб уже залишився без Евана Фергюсона, Ману Коне, Артема Довбика, Маріо Ермосо та Анджеліно. Попри кадрові проблеми, позитивною новиною є прогрес молодих гравців.

"Ми розпочали нову еру, зменшуючи середній вік команди, що дає молодим гравцям час на розвиток. Нам пощастило мати тренера, який знає, як максимально використовувати талант", – зазначив Массара.

Нагадаємо, нещодавно нападник Роми та національної збірної України Артем Довбик переніс хірургічне втручання через розрив сухожилля лівого стегна.