Інше

Футбольний агент говорить за людяність.

Відомий футбольний агент Рафаела Пімента висловилася про сучасні футбольні процеси. Її слова наводить BBC.

«Раніше футбол був більш людяним. У спортивного директора чи власника були особливі стосунки із гравцем. Якщо футболіст звертався до них зі словами: «Будь ласка, мені потрібно піти», — вони знаходили рішення.

Сьогодні футбол настільки стає бізнесом, що існує ризик того, що гравці перетворяться на актив у балансі. У активу немає голосу, немає почуттів, немає людських потреб.

Завдання полягає в тому, щоб знайти баланс між активом та людиною», – заявила Пімента.