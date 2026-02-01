Не протримався й року на посаді.
Альберто Джилардіно, Getty Images
01 лютого 2026, 11:43
Італійський фахівець Альберто Джилардіно влітку минулого року очолив Пізу, яка тільки-но повернулась до "елітного" дивізіону з другого місця Серії B.
Однак виступи команди серед найкращих команд країни, м’яко кажучи, є незадовільними.
Напередодні Піза програла 11 матч у поточному розіграші чемпіонату, поступившись удома Сассуоло (1:3), із 23 зіграних, тоді як ще 11 зустрічей для неї завершувались унічию і лише одного разу вдалось узяти три очки.
А вже за кілька годин після керівництво клубу ухвалило рішення, яке напрошувалось не один тиждень — звільнити головного тренера.