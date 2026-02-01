Італія

Не протримався й року на посаді.

Італійський фахівець Альберто Джилардіно влітку минулого року очолив Пізу, яка тільки-но повернулась до "елітного" дивізіону з другого місця Серії B.

Однак виступи команди серед найкращих команд країни, м’яко кажучи, є незадовільними.

Напередодні Піза програла 11 матч у поточному розіграші чемпіонату, поступившись удома Сассуоло (1:3), із 23 зіграних, тоді як ще 11 зустрічей для неї завершувались унічию і лише одного разу вдалось узяти три очки.

А вже за кілька годин після керівництво клубу ухвалило рішення, яке напрошувалось не один тиждень — звільнити головного тренера.