Ліга чемпіонів

Румун вражений своєю командою.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу поділився своїми думками після перемоги над Боруссією Дортмунд (2:0) в Лізі чемпіонів. Цитує румунського фахівця сайт Альфредо Педулли.

«Ми отримали те, на що заслуговували. Немає сенсу озиратися назад і думати про те, чого ми не зробили, а слід зосередитись на тому, що в нас вийшло.

На цьому стадіоні було непросто з огляду на енергію вболівальників суперника. Ми зіграли зріло. У першому таймі могли б виявити більше рішучості в атаці, були трохи поверхові.

Команда старанно працює, за останні два місяці досягнуто величезного прогресу. Цей результат може надати команді справжньої впевненості.

Потрібно віддати належне хлопцям. Скромність – ключове слово для всього, що відбувається в цій роздягальні, адже 25 гравців роблять все можливе, щоб стати головними героями, тому що вони знають, що кожен з них має можливість проявити себе і зробити свій внесок в успіх команди», – сказав Крістіан Ківу.