Завершилися два матчі чемпіонату Італії.
Комо Болонья, Getty images
10 січня 2026, 18:26
В рамках 20 туру італійської Серії А Комо приймав Болонью, а Удінезе на Фріулі зустрівся з Пізою.
Команда Сеска Фабрегаса зуміла врятуватися на останніх секундах матчу з колективом Вінченцо Італьяно. Слід зазначити, що автора голу у складі Болоньї Камбʼягі було вилучено в середині другого тайму за рахунку 1:0 на користь гостей.
Комо — Болонья 1:1
Голи: Батуріна, 90+4 — Камб'ягі, 49
Комо: Бюте — Ван дер Бремпт (Пош, 63), Кемпф, Карлос, Морено (Батуріна, 84) — Перроне, Да Кунья (Кюн, 57) — Войвода (Какере, 57), Пас, Родрігес — Дувікас
Болонья: Равалья — Дзортеа, Геггем, Лукумі (Вітік, 26), Міранда — Фройлер (Фергюсон, 76), Побега (Сулемана, 83) — Роу (Казале, 77), Фаббіан, Камб'ягі — Кастро (Іммобіле, 75)
Попередження: Пас, Кунья, Ван дер Бремпт — Фройлер, Дзортеа, Фергюсон
Вилучення: Камб'ягі, 60
Удінезе та Піза розписали «веселу» нічию, загалом забивши чотири голи. Втім, це не допомогло команді Альберто Джилардіно піднятися з останнього місця в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Удінезе — Піза 2:2
Голи: Кабаселе, 19, Девіс, 40 (пен.) — Трамоні, 14, Мейстер, 67
Удінезе: Окоє — Бертола, Кабаселе, Соле — Дзанолі (Пйотровські, 57), Еккеленкамп (Атта, 56), Карлстрем, Міллер (Браво, 75), Камара (Пальма, 75) — Дзаніоло (Гує, 61), Девіс
Піза: Скуффет — Калабрезі (Коппола, 90+4), Караччоло, Канестреллі — Ангорі, Марін (Піччініні, 58), Ебішер, Леріс (Туре, 57) — Трамоні — Морео, Мейстер (Гейгольт, 90+1)
Попередження: Дзаніоло — Марін, Морео, Караччоло, Коппола