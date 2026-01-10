Італія

Завершилися два матчі чемпіонату Італії.

В рамках 20 туру італійської Серії А Комо приймав Болонью, а Удінезе на Фріулі зустрівся з Пізою.

Команда Сеска Фабрегаса зуміла врятуватися на останніх секундах матчу з колективом Вінченцо Італьяно. Слід зазначити, що автора голу у складі Болоньї Камбʼягі було вилучено в середині другого тайму за рахунку 1:0 на користь гостей.

Комо — Болонья 1:1

Голи: Батуріна, 90+4 — Камб'ягі, 49

Комо: Бюте — Ван дер Бремпт (Пош, 63), Кемпф, Карлос, Морено (Батуріна, 84) — Перроне, Да Кунья (Кюн, 57) — Войвода (Какере, 57), Пас, Родрігес — Дувікас

Болонья: Равалья — Дзортеа, Геггем, Лукумі (Вітік, 26), Міранда — Фройлер (Фергюсон, 76), Побега (Сулемана, 83) — Роу (Казале, 77), Фаббіан, Камб'ягі — Кастро (Іммобіле, 75)

Попередження: Пас, Кунья, Ван дер Бремпт — Фройлер, Дзортеа, Фергюсон

Вилучення: Камб'ягі, 60

Удінезе та Піза розписали «веселу» нічию, загалом забивши чотири голи. Втім, це не допомогло команді Альберто Джилардіно піднятися з останнього місця в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Удінезе — Піза 2:2

Голи: Кабаселе, 19, Девіс, 40 (пен.) — Трамоні, 14, Мейстер, 67

Удінезе: Окоє — Бертола, Кабаселе, Соле — Дзанолі (Пйотровські, 57), Еккеленкамп (Атта, 56), Карлстрем, Міллер (Браво, 75), Камара (Пальма, 75) — Дзаніоло (Гує, 61), Девіс

Піза: Скуффет — Калабрезі (Коппола, 90+4), Караччоло, Канестреллі — Ангорі, Марін (Піччініні, 58), Ебішер, Леріс (Туре, 57) — Трамоні — Морео, Мейстер (Гейгольт, 90+1)

Попередження: Дзаніоло — Марін, Морео, Караччоло, Коппола