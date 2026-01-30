Команда Джан П'єро Гасперіні досягла свого на полі грецького Панатінаїкоса.
30 січня 2026, 00:03
Панатінаїкос — Рома 1:1
Голи: Таборда, 58 — Зюлковські, 80
Панатінаїкос: Ляфон — Палмер-Браун, Інгасон, Туба — Катріс, Бакасетас, Сіопіс (Саншеш, 59), Кір’копулос — Таборда (Терзіс, 90+3), Пантович, Зарурі.
Голліні — Манчіні, Зюлковські, Гіларді — Челік (Ренш, 64), Пізіллі, Крістанте (Веслі, 64), Ель-Айнауї, Цимікас (Анхеліньйо, 88) — Суле (Ндіка, 46), Пеллегріні (Делла Рокка, 67).
Попередження: Сіопіс — Пізіллі
На 15-й хвилині був вилучений Джанлука Манчіні (Рома) (грубе порушення).