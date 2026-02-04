Інше

Португальський хавбек залишається ключовою фігурою саудівського гранда.

Аль-Хіляль офіційно оголосив про підписання нового контракту з центральним півзахисником Рубеном Невешем.

Нова угода з 28-річним португальцем розрахована до літа 2029 року. Попередній контракт футболіста з Аль-Хілялем був чинний до завершення поточного сезону.

Рубен Невеш приєднався до Аль-Хіляля влітку 2023 року, перейшовши з Вулвергемптона за 55 мільйонів євро. Відтоді хавбек став одним із лідерів команди.

У поточному сезоні португалець провів 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 6 результативних передач.