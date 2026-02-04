Інше

Наставник збірної Румунії закликав уболівальників не хвилюватися.

Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо, а нині наставник збірної Румунії Мірча Луческу прокоментував інформацію щодо свого стану здоров’я.

Слова 80-річного фахівця наводить Федерація футболу Румунії. Луческу наголосив, що почувається добре і закликав уболівальників не хвилюватися.

"Я почуваюся добре, причин для занепокоєння немає. Прошу вас залишатися спокійними, ситуацію сильно перебільшено. Це просто лікування, яке я проходжу під наглядом", — сказав Луческу.

Нагадаємо, наприкінці січня румунського тренера терміново госпіталізували через проблеми з серцевим ритмом. Лікарі діагностували аритмію, а згодом стан Луческу ускладнився через грип і високу температуру.

Пізніше фахівця виписали з лікарні, однак він продовжував перебувати під наглядом медиків.

Зазначимо, що 26 березня 2026 року збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу зіграє півфінал плей-оф відбору на ЧС-2026 проти команди Туреччини.