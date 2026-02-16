Італія

Бойова нічия в Неаполі.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після нічийного результату у матчі з римською Ромою (2:2) в рамках 25-го туру італійської Серії А.

«Відігратися двічі та утримати Рому – це вже саме собою серйозне досягнення. Якби це був боксерський поєдинок, впевнений, ми б перемогли за очками. Вийшов видовищний матч із найвищою інтенсивністю. Грати було непросто – обидві команди пресингували дуже агресивно.

Це була гра у англійському стилі. Нам потрібно продовжувати так само, розуміючи, що в найближчих 13 турах ми будуємо своє майбутнє. Від того, як проведемо цей відрізок, залежатиме і наш наступний сезон, і те, у якому єврокубку ми зіграємо.

Це буде непросто: наші конкуренти організовані, укомплектовані і мають серйозні ресурси. Але ми намагаємося виходити за межі своїх можливостей і рухатися вперед», – сказав Конте.