Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Сассуоло у матчі 25 туру італійської Серії А в гостях обіграв Удінезе з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на десятій хвилині зусиллями Умара Соле.

Потім гості завдали одразу подвійного удару супернику, забивши два м'ячі за дві хвилини. Авторами голів на 56 та 58 хвилинах стали Арман Лор'єнте та Андреа Пінамонті.

Таким чином, Сассуоло набрало 30 очок і посідає 11 місце у Серії А, а в активі Удінезе 33 бали та дев'ята позиція.

Удінезе — Сассуоло 1:2

Голи: Соле, 10 - Лор'єнте, 56, Пінамонті, 58.

Удінезе: Окоє — Бертола, Крістенсен, Соле (Гує, 86), Земура — Еккеленкамп (Пйотровські, 78), Міллер (Саррага, 65), Карлстрем (Арісала, 79), Атта — Дзаніоло, Байо (Букса, 65).

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович (Кулібалі, 46), Дойг (Гарсія, 46) — Коне, Ліпані, Торстведт — Берарді (Вольпато, 84), Пінамонті (Нзола, 72), Лор'єнте (Фадера, 79).

Попередження: Атта, Земура, Еккеленкамп — Мухаремович, Кулібалі, Фадера.