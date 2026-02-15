Італія

Куратор суддів визнав помилку свого підопічного в суперматчі.

Напередодні міланський Інтер здобув перемогу над туринським Ювентусом у Derby d'Italia в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A на власному полі.

Інтер — Ювентус 3:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Розкішна дуель двох статусних італійських клубів у підсумку отримала негативний контекст через рішення головного Федеріко ла Пенна з міста Рим щодо другої жовтої захиснику "зебр" П’єру Калулу за фол проти оборонця "змій" Алессандро Бастоні на 43 хвилині.

Уже на наступний день після гри голова комітету арбітрів Серії A та Серії B Джанлука Роккі визнав помилку власного підопічного.

"Нам дуже шкода з приводу цього інциденту. Ми дуже засмучені. Рішення ла Пенни, очевидно, було помилковим. На жаль, VAR не міг бути використаний в цій ситуації.

Ла Пенна перебуває в розпачі, але ми підтримуємо його. Проте треба сказати, що він — не єдиний, хто помилився цього вечора.

Адже вчора відбулась чиста симуляція. Ще одна з багатьох в цьому чемпіонаті, де всі намагаються нас наї***ти.

Коли ми помиляємось, ми беремо на себе відповідальність, але ніхто нас не захищає: мені шкода, що ми єдині, хто визнає, що помилився", — заявив очільник рефері.

Зазначимо, що саме Роккі відповідає за вибір суддів на матчі двох найвищих дивізіонів Італії.