Італія

Італійські ЗМІ повідомляють про зустріч агента гравця з керівництвом клубу.

Історія з можливим продовженням контракту Мактомінея у Наполі отримала новий розвиток. За інформацією Corriere dello Sport, неаполітанці працюють над тим, щоб винагородити шотландця новим і покращеним контрактом після його фантастичних перших 18 місяців у Серія А. Чинна угода, підписана під час переходу з Манчестер Юнайтед наприкінці 2024 року за 30,5 мільйона євро, розрахована до літа 2028-го, однак клуб прагне продовжити її до 2030 року.

Повідомляється, що агент футболіста нещодавно прибув до Неаполя та вже провів переговори зі спортивним директором Джованні Манною щодо можливих умов нового контракту. Конкретні фінансові деталі поки що не розкриваються, однак очікується покращення особистих умов гравця, який за півтора року в Італії утвердився як один із лідерів команди та кандидат на "Золотий м’яч".

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Неаполі Мактоміней допоміг команді здобути друге Скудетто за три роки та був визнаний MVP дивізіону. У чемпіонській кампанії він записав на свій рахунок 12 голів і шість результативних передач, а в поточному сезоні вже має 10 м’ячів і чотири асисти в матчах Серії А та Лізі чемпіонів.

Наразі хавбек продовжує відновлення після пошкодження, через яке пропустив півтори гри після перемоги над Дженоа (3:2), і не зможе допомогти команді в найближчому матчі проти Роми.