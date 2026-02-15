Італія

Маліновський відіграв повний матч проти Кремонезе, а Парма дотиснула Верону в компенсований час.

Ще два поєдинки відбулися в рамках 25-го туру Серії А.

У матчі між Кремонезе та Дженоа команди так і не зуміли відзначитися — 0:0. Зустріч пройшла у відкритій боротьбі та з достатньою кількістю моментів, однак реалізація підвела обидві сторони. Український півзахисник генуезців Руслан Маліновський провів на полі всі 90 хвилин.

Кремонезе — Дженоа 0:0

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Луперто — Дзербін (Флоріані Муссоліні, 88), Торсбю, Паєро (Грассі, 58), Малех, Пеццелла (Барб'єрі, 72) — Джурич (Санабрія, 73), Варді (Бонаццолі, 58)

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Нортон-Каффі (Мартін, 72), Маліновський, Френдруп (Аморім, 89), Еллертссон — Мессіас (Бальданці, 72), Олівейра (Екубан, 60) — Коломбо (Ехатор, 72)

Попередження: Пеццелла, Терраччано

В іншому матчі туру Парма здобула перемогу над Верона — 2:1. Господарі швидко вийшли вперед завдяки голу Бернабе на 4-й хвилині, а вже на 11-й Верона залишилася в меншості після прямої червоної картки для Орбана. Попри це, гості зуміли заробити пенальті, і на 43-й хвилиині Харруї зрівняв рахунок. Розв’язка настала у компенсований час: на 90+3-й хвилині Пеллегріно замкнув подачу від Кавільї та приніс Пармі перемогу.

Парма - Верона 2:1

Голи: Бернабе, 4, Пеллегріно, 90+3 - Харруї, 42 (пен)

Парма: Корві — Дельпрато, Чиркаті, Валенті (Ондрейка, 46) — Брітшгі, Бернабе, Кейта (Ніколуссі-Кавілья, 62), Серенсен (Орістаніо, 70), Валері — Стрефецца (Ордоньєс, 90) — Пеллегріно

Верона: Монтіпо — Белла-Кочап, Нельссон, Едмундссон — Бельгалі (Акпа-Акпро, 22), Ньясс (Сердар, 79), Аль-Мусраті, Харруї (Слотсагер, 79), Брадарич — Бові (Сарр, 62), Орбан

Попередження: Чиркаті, Валенті — Акпа-Акпро

Вилучення: Орбан, 11