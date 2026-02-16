Італія

Італієць відзначив гру новачка команди.

Головний тренер римської Роми Джан Пʼєро Гасперіні висловився після поєдинку 25-го туру італійської Серії А з Наполі (2:2). Його слова наводить DAZN.

«У нас позитивний настрій впродовж усього сезону, тому ми й посідаємо четверте місце у таблиці. Не побоюсь сказати, але якби Мален був у нас у першій половині сезону, зараз у Роми було б на кілька очок більше, але загалом підхід завжди залишався тим самим.

Ми були дуже близькі до перемог у матчах з топ-командами і у багатьох спотикалися лише в останній момент. У другій половині сезону стало краще, тому зіграли внічию з Міланом і тепер – з Наполі, і після обох поєдинків залишалося почуття жалю, що ми були такі близькі до перемоги», – сказав Гасперіні.