Італія

Проте каталонці не виявляють бажання його відпускати.

Іспанський фланговий захисник Жерар Мартін у поточному сезоні продовжує підбиратись до стартового складу каталонської Барселони.

Однак 23-річний виконавець наразі може бути лише помірно задоволеним кількістю ігрової практики й уже неодноразово його пов’язували з активністю трансферного ринку.

Цього разу італійським ЗМІ удалось з’ясувати, що футболіст перебуває в полі зору Мілана.

"Россонері" відомо про небажання Ганса-Дітера Фліка розлучатись із гравцем, але від того їхня зацікавленість у Мартіні не зменшується.

Очікується, що клуб спробує бодай почати перемовини щодо футболіста з контрактом до 2028 року влітку під час міжсезоння.

У Жерара в поточній кампанії 33 матчі (1677 хвилин).