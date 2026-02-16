Італія

Трансфер повноцінно завершено.

Італійська Болонья перед початком поточного сезону виклала 1 млн євро на користь Мілана за оренду центрального півзахисника Томмазо Побеги.

В угоді щодо 26-річного виконавця було прописано певні спортивні показники, за умови досягнення яких "россоблу" автоматично б могли докласти ще 7 млн євро та завершити повноцінний перехід футболіста.

Як стало відомо місцевим ЗМІ, минулого тижня, коли Побега провів за клуб 25 матч у сезоні, було активовано опцію повноцінного викупу його контракту.

За цей час Томмазо забив три голи та віддав два асисти.

Вихованець "россонері" в підсумку зіграв за клуб 43 матчі та відзначився чотирма м’ячами, а також устиг пограти в орендах за Тернану, Порденоне, Спецію та Торіно.