Трансфер повноцінно завершено.
Томмазо Побега, Getty Images
16 лютого 2026, 10:36
Італійська Болонья перед початком поточного сезону виклала 1 млн євро на користь Мілана за оренду центрального півзахисника Томмазо Побеги.
В угоді щодо 26-річного виконавця було прописано певні спортивні показники, за умови досягнення яких "россоблу" автоматично б могли докласти ще 7 млн євро та завершити повноцінний перехід футболіста.
Як стало відомо місцевим ЗМІ, минулого тижня, коли Побега провів за клуб 25 матч у сезоні, було активовано опцію повноцінного викупу його контракту.
За цей час Томмазо забив три голи та віддав два асисти.
Вихованець "россонері" в підсумку зіграв за клуб 43 матчі та відзначився чотирма м’ячами, а також устиг пограти в орендах за Тернану, Порденоне, Спецію та Торіно.