Ліга чемпіонів

Арбелоа підтвердив, що форвард Реала може вийти у стартовому складі.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа повідомив, що Кіліан Мбаппе повністю відновився і готовий допомогти команді в матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

За словами наставника, француз не брав участі у попередній грі з Реал Сосьєдадом через обережність тренерського штабу, однак наразі проблем зі здоров’ям у нападника немає.

"Ми не стали ризикувати ним у грі з Реал Сосьєдадом, але зараз він гаразд", — зазначив Арбелоа.

Поєдинок Бенфіка — Реал відбудеться 17 лютого. Очікується, що Мбаппе з’явиться на полі з перших хвилин. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.